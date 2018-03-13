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У справі отруєння Скрипаля "не виключений і український слід" - екс-глава ФСБ

У справі отруєння Скрипаля "не виключений і український слід" - екс-глава ФСБ

Київ • УНН

 • 26935 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У справі про отруєння колишнього полковника запасу російського ГРУ Сергія Скрипаля "не виключений і український слід". Про це заявив колишній глава Федеральної служби безпеки Микола Ковальов, передає УНН з посиланням на "РИА Новости".

За його словами, нервово-паралітична речовина "Новачок" могла зберігатися на території будь-якої колишньої республіки СРСР, включаючи й Україну.

"З урахуванням того, що зберігалося це все на території республік колишнього Радянського Союзу, то тут, вибачте, не виключений і український слід", - заявив Н.Коваль.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Великобританію надати зразки речовини, яким отруїли Скрипаля.

Як повідомляв УНН, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення щодо інциденту. Якщо не буде відповіді, який заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля вважатимуть протизаконним використанням сили Російською державою на території Великобританії.

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