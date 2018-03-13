В деле об отравлении Скрипаля "не исключен и украинский след" – екс-глава ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В деле об отравлении бывшего полковника запаса российского ГРУ Сергея Скрипаля "не исключен и украинский след". Об этом заявил бывший глава Федеральной службы безопасности Николай Ковалев, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, нервно-паралитическое вещество "Новичок" могло храниться на территории любой бывшей республики СССР, включая и Украину.
"С учётом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след", - заявил Н.Ковалев.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Великобританию предоставить образцы вещества, которым отравили Скрипаля.
Как сообщал УНН, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения относительно инцидента. Если не будет ответа, который заслуживает доверия, отравление Скрипаля будут считать противозаконным использованием силы Российским государством на территории Великобритании.