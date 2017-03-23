У справі О.Попова допитали ще двох потерпілих, наступне засідання відбудеться 5 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На засіданні Шевченківського районного суду Києва у справі щодо екс-голови КМДА Олександра Попова допитали ще двох потерпілих. Про це УНН повідомила прес-секретар О.Попова Алла Козакова.
"Заслухали свідчення ще двох потерпілих. Таким чином свою версію подій під присягою розповіли вже 60 із 84 учасників акцій, що постраждали від рук правоохоронців", - зазначила А.Козакова.
Зокрема, на сьогоднішньому засіданні, за її словами, суд заслухав покази Юлії Градченко, яка, на момент розгону студентів 30 жовтня 2013 року на Майдані, була ученицею 11-го класу.
А.Козаченко зазначила, що потерпіла під час першого допиту пояснила, що приїхала на Майдан, щоб заробити грошей і поспілкуватися із знайомими. Їй обіцяли, за даними прес-секретаря, 75 грн.
"Однак під час сьогоднішнього засідання суду Юлія змінила свої покази", - сказала А.Козакова.
За її словами, потерпіла розповіла, що отримала кошти за участь в іншій акції протесту проти Євроінтеграції, а не за ту, яку розганяли правоохоронці.
Наступне судове засідання відбудеться 5 квітня 2017 року о 9:00.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України інкримінує екс-голові КМДА Олександру Попову пособництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану у 2013 році.
Зокрема, його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ст.340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства) та ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 КК України (пособництво у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, які спричинили тяжкі наслідки).