По делу А.Попова допросили еще двух пострадавших следующее заседание состоится 5 апреля

"Слушали показания еще двух пострадавших. Таким образом свою версию событий под присягой рассказали уже 60 из 84 участников акций, пострадавших от рук правоохранителей", - отметила А.Козакова.

В частности, на сегодняшнем заседании, по ее словам, суд заслушал показания Юлии Градченко, которая на момент разгона студентов 30 октября 2013 г. на Майдане, была ученицей 11-го класса.

А.Козаченко отметила, что потерпевшая во время первого допроса объяснила, что приехала на Майдан, чтобы заработать денег и пообщаться со знакомыми. Ей обещали, по данным пресс-секретаря, 75 грн.

"Однако во время сегодняшнего заседания суда Юлия изменила свои показания", - сказала А.Козакова.

По ее словам, потерпевшая рассказала, что получила деньги за участие в другой акции протеста против евроинтеграции, а не той, которую разгоняли правоохранители.

Следующее судебное заседание состоится 5 апреля 2017 г. в 9:00.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана в 2013 году.

В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст .27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).