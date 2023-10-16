У списках громадян України для евакуації з сектору Гази починають з'являтися чоловіки - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Кількість українських громадян, які хочуть покинути сектор Гази, зростає, і серед них починають з'являтися чоловіки. Про це в ефірі телемарафону повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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«Інформація щодо списків. Вони зростають, зростає кількість громадян України, які просять про допомогу, про евакуацію з сектору Гази. І також в списках почали з'являтися чоловіки, які теж є громадянами України, які звертаються за допомогою», - сказав Дмитро Лубінець.
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Як зазначив Дмитро Лубінець, посилаючись на слова заступника міністра Єгипту з питань захисту прав людини, евакуація громадян України буде в пріоритеті у єгипетської влади, яка зараз працює над тим, щоб відкрити прикордонний пункт «Рафах», через який і буде відбуватися евакуація цивільних громадян іноземних держав.
Станом на зараз немає офіційної інформації щодо відкриття пункту перетину кордону.
Щодо технічних аспектів евакуації, то зазначається, що українська сторона вже організувала повний спектр необхідних засобів для евакуації українців.
Нагадаємо
З Тель-Авіву в Ізраїлі сьогодні вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України. Серед них 107 жінок та 23 дитини.