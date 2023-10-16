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В списках граждан Украины для эвакуации из сектора Газа начинают появляться мужчины - Омбудсмен

Киев • УНН

 • 1102236 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Количество украинских граждан, которые хотят покинуть сектор Газа, растет, и среди них начинают появляться мужчины. Об этом в эфире телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

В списках граждан Украины для эвакуации из сектора Газа начинают появляться мужчины - Омбудсмен

Цитата

«Информация по спискам. Они растут, растет количество граждан Украины, которые просят о помощи, об эвакуации из сектора Газа. И также в списках начали появляться мужчины, которые тоже являются гражданами Украины, которые обращаются за помощью», - сказал Дмитрий Лубинец.

Детали

Как отметил Дмитрий Лубинец, ссылаясь на слова заместителя министра Египта по вопросам защиты прав человека, эвакуация граждан Украины будет в приоритете у египетских властей, которые сейчас работают над тем, чтобы открыть пограничный пункт «Рафах», через который и будет происходить эвакуация гражданских граждан иностранных государств.

По состоянию на сейчас нет официальной информации относительно открытия пункта пересечения границы.

Что касается технических аспектов эвакуации, то отмечается, что украинская сторона уже организовала полный спектр необходимых средств для эвакуации украинцев.

Напомним

Из Тель-Авива в Израиле сегодня вылетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины. Среди них 107 женщин и 23 ребенка.

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