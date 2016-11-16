У сміттєвому баку у Кропивницькому знайшли пневматичну гвинтівку
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. В одному зі сміттєвих баків у Кропивницькому патрульні виявили предмет, схожий на зброю. Про це проінформували у патрульній поліції міста, повідомляє УНН.
Сьогодні близько 12-ї години патрульні отримали інформацію, що на вулиці Молодіжній виявлено предмет, схожий на зброю. Заявниця розповіла охоронцям порядку, які прибули на місце події, що побачила небезпечний предмет в одному із сміттєвих баків.
Виявлений предмет був схожий на пневматичну гвинтівку ИЖ-46 із реєстраційним номерним знаком. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.