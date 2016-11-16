В мусорном баке в Кропивницком нашли пневматичную винтовку

Сегодня около 12 часов патрульные получили информацию, что на улице Молодежной обнаружен предмет, похожий на оружие. Заявительница рассказала стражам порядка, которые прибыли на место события, что увидела опасный предмет в одном из мусорных баков.

Обнаруженный предмет был похож на пневматическую винтовку ИЖ-46 с регистрационным номерным знаком. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.