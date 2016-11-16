В мусорном баке в Кропивницком нашли пневматичную винтовку
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В одном из мусорных баков в Кропивницком патрульные обнаружили предмет, похожий на оружие. Об этом проинформировали в патрульной полиции города, сообщает УНН.
Сегодня около 12 часов патрульные получили информацию, что на улице Молодежной обнаружен предмет, похожий на оружие. Заявительница рассказала стражам порядка, которые прибыли на место события, что увидела опасный предмет в одном из мусорных баков.
Обнаруженный предмет был похож на пневматическую винтовку ИЖ-46 с регистрационным номерным знаком. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.