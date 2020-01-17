У "Слузі народу" вважають об’єднання Мінприроди та Міненерго поганою ідеєю – Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Об’єднання міністерства екології та природних ресурсів з міністерством енергетики та вугільної промисловості України було не дуже гарною ідеєю. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах Ради у п'ятницю, 17 січня, передає кореспондент УНН.
"У нас у фракції є думка, що ідея поєднання міністерства енергетики та екології - не дуже гарна...Тому що енергетика, фактично, шкодить екології, а людина повинна займатися захистом (екології – ред.), і одній людині це важко поєднати. Це думка всередині фракції, ми будемо її підіймати", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, об’єднане Міністерство енергетики та захисту довкілля очолив Олексій Оржель.
Як раніше повідомлялося в УНН, експерт розповів, що нам несе об’єднання Мінприроди та Міненерго.