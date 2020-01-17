В "Слуге народа" считают объединение Минприроды и Минэнерго плохой идеей - Арахамия

"У нас во фракции есть мнение, что идея объединения министерства энергетики и экологии - не очень хорошая... Потому что энергетика, фактически, вредит экологии, а человек должен заниматься защитой (экологии - ред.), и одному человеку это трудно совместить. Это мнение внутри фракции, мы будем его поднимать", - сказал Арахамия.

Напомним, объединенное Министерство энергетики и защиты окружающей среды возглавил Алексей Оржель.

Как ранее сообщалось в УНН, эксперт рассказал, что нам несет объединение Минприроды и Минэнерго.