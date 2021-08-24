У "Слузі народу" розповіли, які питання розгляне Рада під час першого робочого тижня у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Верховна Рада України у перший робочий тиждень вересня, як очікується, розгляне зміни до закону про банки та банківську діяльність. Про це журналістам у вівторок заявив народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує УНН.
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“Я маю надію, що зміни до закону про банки та банківську діяльність будуть розглянуті у першому робочому тижні вересня. Там мова йде про зміну повноважень Ради Національного банку. Мова йде про вдосконалення термінології, бо там використовуються терміни, які вже не є актуальними. І деякі питання вирішуються щодо повноважень Національного банку по відношенню до комерційних банків”, - наголосив Гетманцев.
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За його словами, на вересень також заплановано розгляд податкового законопроекту №5600, а також законопроекти про страхування, про кредитні спілки, про фінансові компанії та фінансові послуги. Він також зауважив і закон про гральний бізнес.
“Це першочергові питання, які ми повинні розглянути у вересні”, - наголосив Гетманцев.
Додамо
Гетманцев також розповів, що Кабінет міністрів України має до 15 вересня внести до Верховної Ради законопроект про Державний бюджет на 2022 рік.
Також у "Слузі народу" очікують нараду з Зеленським - щодо роботи у новому політичному сезоні.