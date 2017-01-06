У Слов'янську сім'я отруїлася побутовим газом
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 січня. УНН. У Слов'янську сім'я отруїлася побутовим газом. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Опівночі до чергової частини Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню з отруєнням чадним газом госпіталізовано чотири місцеві мешканки, дві з яких — неповнолітні. Постраждалим надано медичну допомогу, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Перебуваючи в своїй квартирі, 40-річна жінка та її 20-річна невістка відчули сильне нездужання і викликали швидку допомогу. В цей час їх дочки 2007 і 2016 років народження вже спали. Медики діагностували у жінок і дітей отруєння.
Попередня причина події — витік побутового газу через несправність газової колонки.
Інформація про подію внесена в Журнал єдиного обліку Слов’янської поліції. Проводиться перевірка.