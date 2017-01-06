У Слов'янську сім'я отруїлася побутовим газом

Опівночі до чергової частини Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню з отруєнням чадним газом госпіталізовано чотири місцеві мешканки, дві з яких — неповнолітні. Постраждалим надано медичну допомогу, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Перебуваючи в своїй квартирі, 40-річна жінка та її 20-річна невістка відчули сильне нездужання і викликали швидку допомогу. В цей час їх дочки 2007 і 2016 років народження вже спали. Медики діагностували у жінок і дітей отруєння.

Попередня причина події — витік побутового газу через несправність газової колонки.

Інформація про подію внесена в Журнал єдиного обліку Слов’янської поліції. Проводиться перевірка.