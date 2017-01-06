В Славянске семья отравилась бытовым газом
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 января. УНН. В Славянске семья отравилась бытовым газом. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
В полночь в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу с отравлением угарным газом госпитализированы четыре местные жительницы, две из которых - несовершеннолетние. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Находясь в своей квартире, 40-летняя женщина и ее 20-летняя невестка почувствовали сильное недомогание и вызвали скорую помощь. В это время их дочери 2007 и 2016 годов рождения уже спали. Медики диагностировали у женщин и детей отравление.
Предварительная причина происшествия - утечка бытового газа из-за неисправности газовой колонки.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета Славянской полиции. Проводится проверка.