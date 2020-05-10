У Словаччині вперше з початку березня не зафіксували нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Влада Словаччини оголосила, що в країні за добу вперше за два місяці не виявили нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Влада заявила про це 9 травня, через три дні після того, як уряд скасував частину запроваджених раніше обмежень. Зокрема, в країні відкрилися крамниці, за винятком великих торговельних центрів, галереї і музеї, зачиненими залишаються школи.
У Словаччині, яка має близько 5,5 мільйонів людей населення, було менше випадків COVID-19, ніж у сусідніх країнах, досі було зареєстровано 1455 випадків і 26 смертей.
Перший випадок тут зафіксували 6 березня.
Нагадаємо, при в’їзді до Словаччини людей направлятимуть на проходження тесту на COVID-19.