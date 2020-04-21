При в’їзді до Словаччини людей направлятимуть на проходження тесту на COVID-19

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Починаючи з 20 квітня всі, хто в’їжджає до Словаччини з дозволом на постійне або тимчасове проживання, мають проходити тест на коронавірус. Про це у Facebook написав заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк, передає УНН.