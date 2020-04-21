При в’їзді до Словаччини людей направлятимуть на проходження тесту на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Починаючи з 20 квітня всі, хто в’їжджає до Словаччини з дозволом на постійне або тимчасове проживання, мають проходити тест на коронавірус. Про це у Facebook написав заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк, передає УНН.
"Словаччина ввела новий карантинний протокол для осіб, які виїжджають на територію СР з 20 квітня. У відповідності до протоколу, особи, які мають дозвіл тимчасового чи постійного проживання на території СР, після перетину кордону будуть направлятися на обов’язкове тестування до визначених, спеціалізованих медичних закладів", - написав Шинкарюк.
За його словами, якщо тест "від’ємний", то особа направляється на самоізоляцію по місцю проживання на 14 діб, про що повідомляє підрозділ охорони здоров’я в районі. Також самоізоляції підлягають особи, які проживають разом в місці, куди прибув суб’єкт після перетину кордону.
"Особи, які прибули для офіційної роботи з відповідним дозволом, повинні мати при собі довідку про результати ПЛР-тестування, зробленого не пізніше 48 годин до прибуття на територію СР", - підсумував Шинкарюк.
Нагадаємо, у словацькій столиці 16 квітня відкрили карантинне містечко для безпритульних людей. Головна мета - забезпечити охорону під час епідемії COVID-19 найбільш ризиковій соціальній групі – безхатченкам.