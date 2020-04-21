При въезде в Словакию людей будут направлять на прохождение теста на COVID-19

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Начиная с 20 апреля все, кто въезжает в Словакию с разрешением на постоянное или временное проживание, должны проходить тест на коронавирус. Об этом в Facebook написал заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк, передает УНН.