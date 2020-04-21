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При въезде в Словакию людей будут направлять на прохождение теста на COVID-19

При въезде в Словакию людей будут направлять на прохождение теста на COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Начиная с 20 апреля все, кто въезжает в Словакию с разрешением на постоянное или временное проживание, должны проходить тест на коронавирус. Об этом в Facebook написал заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк, передает УНН.

"Словакия ввела новый карантинный протокол для лиц, выезжающих на территорию СР с 20 апреля. В соответствии с протоколом, лица, имеющие разрешение временного или постоянного проживания на территории СР, после пересечения границы будут направляться на обязательное тестирование определенных, специализированных медицинских учреждений", - написал Шинкарюк.

По его словам, если тест "отрицательный", то лицо направляется на самоизоляцию по месту жительства на 14 суток, о чем сообщает подразделению здравоохранения в районе. Также самоизоляции подлежат лица, проживающие в месте, куда прибыл субъект после пересечения границы.

"Лица, которые прибыли для официальной работы с соответствующим разрешением, должны иметь при себе справку о результатах ПЦР-тестирования, сделанного не позднее 48 часов до прибытия на территорию СР", - подытожил Шинкарюк.

Напомним, в словацкой столице 16 апреля открыли карантинный городок для бездомных. Главная цель - обеспечить охрану во время эпидемии COVID-19 наиболее рисковой социальной группе - бездомным.

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