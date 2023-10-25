У Славуті на Хмельниччині двоє поранених через ворожу атаку людей у реанімації - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Внаслідок нічної ворожої атаки на Славуту у Хмельницькій області поранення отримали 18 цивільних осіб, двоє з них - у реанімації. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Славути Василь Сидор, передає кореспондент УНН.
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«Це трагічний день. Ми мирне місто, у нас немає і ніколи не було військових частин. Внаслідок атаки рашистів постраждало 18 людей, 2 з них в реанімації. Усе це цивільні люди, один з тих, хто знаходиться у реанімації, – це працівник котельні», - розповів мер.
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Він сказав, що у місті багато пошкоджень, пошкоджені всі 28 об’єктів освіти, лікарня, промислове підприємство, біля 300 багатоповерхових та приватних будинків. Наразі збирається інформація про необхідні відновлювальні роботи.
Нагадаємо
Внаслідок атаки безпілотниками вночі в Славуті та Нетішині руйнувань зазнали пожежні частини, відділок поліції, житлові будинки. Міністерство енергетики уточнило, що удар завдано по території неподалік ХАЕС.