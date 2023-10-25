В Славуте Хмельницкой области двое раненых из-за вражеской атаки людей в реанимации - мэр

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«Это трагический день. Мы мирный город, у нас нет и никогда не было военных частей. В результате атаки рашистов пострадало 18 человек, 2 из них в реанимации. Все это гражданские люди, один из тех, кто находится в реанимации, – это работник котельной», - рассказал мэр.

Детали

Он сказал, что в городе много повреждений, повреждены все 28 объектов образования, больница, промышленное предприятие, около 300 многоэтажных и частных домов. Сейчас собирается информация о необходимых восстановительных работах.

Напомним

В результате атаки беспилотниками ночью в Славуте и Нетешине разрушениям подверглись пожарные части, отделение полиции, жилые дома. Министерство энергетики уточнило, что удар нанесен по территории неподалеку ХАЭС.