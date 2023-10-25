В Славуте Хмельницкой области двое раненых из-за вражеской атаки людей в реанимации - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В результате ночной вражеской атаки на Славуту в Хмельницкой области ранения получили 18 гражданских лиц, двое из них - в реанимации. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Славуты Василий Сидор, передает корреспондент УНН.
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«Это трагический день. Мы мирный город, у нас нет и никогда не было военных частей. В результате атаки рашистов пострадало 18 человек, 2 из них в реанимации. Все это гражданские люди, один из тех, кто находится в реанимации, – это работник котельной», - рассказал мэр.
Детали
Он сказал, что в городе много повреждений, повреждены все 28 объектов образования, больница, промышленное предприятие, около 300 многоэтажных и частных домов. Сейчас собирается информация о необходимых восстановительных работах.
Напомним
В результате атаки беспилотниками ночью в Славуте и Нетешине разрушениям подверглись пожарные части, отделение полиции, жилые дома. Министерство энергетики уточнило, что удар нанесен по территории неподалеку ХАЭС.