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У СІЗО на Новий рік: Микитасю просять арешт без права внесення застави

Київ • УНН

 • 10509 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Прокуратура просить застосувати до експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, передає кореспондент УНН.

У СІЗО на Новий рік: Микитасю просять арешт без права внесення застави

“Просимо застосувати щодо підозрюваного Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи внесення застави терміном на 60 діб”, — сказав прокурор.

Раніше суддя дозволила примусово привести Микитася до суду.

Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягають на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.

Нагадаємо, експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні — щодо викрадення людини.

У відповідь в Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.

Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.

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