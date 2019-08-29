У системі продажу карток для проїзду Kyiv Smart Card стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На станціях столичного метрополітену стався збій у системі продажу Kyiv Smart Card. Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Збій системи продажу Kyiv Smart Card на станціях метрополітену. Оператор КП "ГІОЦ" повідомлений про проблему та необхідність оперативного відновлення роботи обладнання", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що для уникнення черг та надання транспортної послуги для пасажирів у касах відновлено продаж та поповнення картки метро, а також жетона для разової поїздки.
Нагадаємо, долю вилучених жетонів столичного метро будуть вирішувати після їх остаточного виведення з обігу, але ймовірно їх відправлять на переробку.