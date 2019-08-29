В системе продажи карточек для проезда Kyiv Smart Card произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На станциях столичного метрополитена произошел сбой в системе продаж Kyiv Smart Card. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сбой системы продажи Kyiv Smart Card на станциях метрополитенов. Оператор КП "ГИВЦ" оповещен о проблеме и необходимости оперативного восстановления работы оборудования", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что во избежание очередей и предоставления транспортной услуги для пассажиров в кассах возобновлена продажа и пополнение карточки метро, а также жетона для разовой поездки.
Напомним, судьбу изъятых жетонов столичного метро будут решать после их окончательного вывода из обращения, но вероятно их отправят на переработку.