У Сирії пролунав вибух: десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Терорист смертник підірвав бомбу на північному сході від сирійського міста Свейді. У результаті теракту загинули щонайменше 38 людей, 37 осіб були поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється також ще про двох терористів, але вони були ліквідовані силами безпеки країни.
Нагадаємо, бойові літаки міжнародної коаліції, очолюваної Сполученими Штатами, завдали авіаудар по мирних жителях в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.
Сирійська провінція Латакія прийняла близько 1 млн біженців з інших провінцій країни і з-за кордону.
Як повідомляв УНН, в результаті атак сил режиму Башара Асада на прикордонні з Ізраїлем населені пункти Сирії загинуло щонайменше 18 мирних жителів. Тіла багатьох загиблих все ще залишаються під завалами.