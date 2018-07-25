У Сирії пролунав вибух: десятки загиблих

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Терорист смертник підірвав бомбу на північному сході від сирійського міста Свейді. У результаті теракту загинули щонайменше 38 людей, 37 осіб були поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється також ще про двох терористів, але вони були ліквідовані силами безпеки країни.

Нагадаємо, бойові літаки міжнародної коаліції, очолюваної Сполученими Штатами, завдали авіаудар по мирних жителях в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Сирійська провінція Латакія прийняла близько 1 млн біженців з інших провінцій країни і з-за кордону.

Як повідомляв УНН, в результаті атак сил режиму Башара Асада на прикордонні з Ізраїлем населені пункти Сирії загинуло щонайменше 18 мирних жителів. Тіла багатьох загиблих все ще залишаються під завалами.

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