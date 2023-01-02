У Сирії кажуть, що Ізраїль атакував аеропорт Дамаску

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Зазначається, що у місті працює система протиповітряної оборони.

У Міноборони Сирії повідомили, що через атаку виведено з ладу міжнародний аеропорт Дамаска. Пізніше у Міноборони Сирії підтвердили атаку.

Також повідомляється, що загинули двоє сирійських військових, ще двоє — постраждали.

Нагадаємо

Вибухи пролунали на півдні столиці Сирії. До цього влада Ізраїлю заявляла про те, що вона завдаватиме ударів по базах союзників Ірану.