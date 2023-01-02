В Сирии говорят, что Израиль атаковал аэропорт Дамаска
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Сирии заявили, что Израиль атаковал аэропорт Дамаска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al-Ekhbariya.
Детали
Отмечается, что в городе работает система противовоздушной обороны.
В Минобороны Сирии сообщили, что из-за атаки выведен из строя международный аэропорт Дамаска. Позже в Минобороны Сирии подтвердили атаку.
Также сообщается, что погибли двое сирийских военных, еще двое — пострадали.
Напомним
Взрывы раздались на юге столицы Сирии. До этого власти Израиля заявляли о том, что они будут наносить удары по базам союзников Ирана.