ВПС Ізраїлю завдали ударів по Дамаску
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вибухи пролунали на півдні столиці Сирії. До цього влада Ізраїлю заявляла про те, що вона завдаватиме ударів по базах союзників Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на іноземні ЗМІ.
Деталі
Як повідомляють сирійські правозахисники, внаслідок ракетного удару на повітря злетів збройовий склад ліванського терористичного угруповання "Хізбалла", який перебував у Сітт-Зайнабі. Під час вибуху загинули двоє людей, які, ймовірно, співпрацювали з цим угрупуванням.
Довідка
Хізболла — ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. Вона була сформована для поборювання ізраїльської окупації слідом за вторгненням до Лівану в 1982.