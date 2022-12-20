ВПС Ізраїлю завдали ударів по Дамаску

Деталі

Як повідомляють сирійські правозахисники, внаслідок ракетного удару на повітря злетів збройовий склад ліванського терористичного угруповання "Хізбалла", який перебував у Сітт-Зайнабі. Під час вибуху загинули двоє людей, які, ймовірно, співпрацювали з цим угрупуванням.

Довідка

Хізболла — ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. Вона була сформована для поборювання ізраїльської окупації слідом за вторгненням до Лівану в 1982.