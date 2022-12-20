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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23315 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 56177 перегляди

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ВПС Ізраїлю завдали ударів по Дамаску

ВПС Ізраїлю завдали ударів по Дамаску

Київ • УНН

 • 617308 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вибухи пролунали на півдні столиці Сирії. До цього влада Ізраїлю заявляла про те, що вона завдаватиме ударів по базах союзників Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на іноземні ЗМІ.

Деталі

Як повідомляють сирійські правозахисники, внаслідок ракетного удару на повітря злетів збройовий склад ліванського терористичного угруповання "Хізбалла", який перебував у Сітт-Зайнабі. Під час вибуху загинули двоє людей, які, ймовірно, співпрацювали з цим угрупуванням.

Довідка

Хізболла — ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. Вона була сформована для поборювання ізраїльської окупації слідом за вторгненням до Лівану в 1982.

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