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ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску

ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Взрывы раздались на юге столицы Сирии. До этого власти Израиля заявляли о том, что они будут наносить удары по базам союзников Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иностранные СМИ.

Детали

Как сообщают сирийские правозащитники, в результате ракетного удара на воздух взлетел находившийся в Ситт-Зайнабе оружейный состав ливанской террористической группировки "Хизбалла". При взрыве погибли два человека, которые, вероятно, сотрудничали с этой группировкой.

Справка

Хизболла — ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. Она была сформирована для борьбы с израильской оккупацией вслед за вторжением в Ливан в 1982.

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