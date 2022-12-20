ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску

Детали

Как сообщают сирийские правозащитники, в результате ракетного удара на воздух взлетел находившийся в Ситт-Зайнабе оружейный состав ливанской террористической группировки "Хизбалла". При взрыве погибли два человека, которые, вероятно, сотрудничали с этой группировкой.

Справка

Хизболла — ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. Она была сформирована для борьбы с израильской оккупацией вслед за вторжением в Ливан в 1982.