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У Швейцарії п'ять лижників загинули при сході лавини

У Швейцарії п'ять лижників загинули при сході лавини

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Швейцарії в результаті сходу лавини загинули п'ять з шести лижників, які знаходилися на горі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Швейцарське радіо і телебачення (SRF).

За інформацією SRF, інцидент стався в горах вище населеного пункту Фішерталь в регіоні Гомс. На пошуки тіл загиблих відправлений вертоліт.

На даний момент триває рятувальна операція.

Як повідомляв УНН, в Японії, в горах Яцугадаке, зійшла лавина, в результаті чого загинули три людини, ще 4 отримали поранення.

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