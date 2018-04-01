У Швейцарії п'ять лижників загинули при сході лавини

За інформацією SRF, інцидент стався в горах вище населеного пункту Фішерталь в регіоні Гомс. На пошуки тіл загиблих відправлений вертоліт.

На даний момент триває рятувальна операція.

Як повідомляв УНН, в Японії, в горах Яцугадаке, зійшла лавина, в результаті чого загинули три людини, ще 4 отримали поранення.