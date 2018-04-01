У Швейцарії п'ять лижників загинули при сході лавини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Швейцарії в результаті сходу лавини загинули п'ять з шести лижників, які знаходилися на горі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Швейцарське радіо і телебачення (SRF).
За інформацією SRF, інцидент стався в горах вище населеного пункту Фішерталь в регіоні Гомс. На пошуки тіл загиблих відправлений вертоліт.
На даний момент триває рятувальна операція.
Як повідомляв УНН, в Японії, в горах Яцугадаке, зійшла лавина, в результаті чого загинули три людини, ще 4 отримали поранення.