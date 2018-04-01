В Швейцарии пять лыжников погибли при сходе лавины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на горе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Швейцарское радио и телевидения (SRF).
По информации SRF, инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На поиски тел погибших отправлен вертолет.
На данный момент продолжается спасательная операция.
Как сообщал УНН, в Японии, в горах Яцугадаке, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения.