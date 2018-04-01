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В Швейцарии пять лыжников погибли при сходе лавины

В Швейцарии пять лыжников погибли при сходе лавины

Киев  •  УНН

 • 12028 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на горе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Швейцарское радио и телевидения (SRF).

По информации SRF, инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На поиски тел погибших отправлен вертолет.

На данный момент продолжается спасательная операция.

Как сообщал УНН, в Японии, в горах Яцугадаке, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения.

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