В Швейцарии пять лыжников погибли при сходе лавины

По информации SRF, инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На поиски тел погибших отправлен вертолет.

На данный момент продолжается спасательная операция.

Как сообщал УНН, в Японии, в горах Яцугадаке, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения.