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У Швейцарії компанія "росіян" напала на студентів з України - очевидиця

Київ • УНН

 • 1023883 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Цюріху (Швейцарія) компанія напала на українських студентів-біженців зі звинуваченнями в "утиску російської мови". Про інцидент розповіла студентка-журналістка Яна Сончківська на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН

У Швейцарії компанія "росіян" напала на студентів з України - очевидиця

Цитата

Компанія тих, хто "роками живуть у Цюриху, накинулася на біженців з України зі звинуваченнями в утиску російської мови. Російськомовний чоловік, що назвався білорусом, спершу притиснув до стіни 20-річну українську студентку. Пізніше накинувся з кулаками на студента, коли почув, що він з України. Фрагмент нападу росіян вдалося записати», - написала вона у соцмережі.

Деталі

Один із нападників звинувачував українців у нібито зневазі до російської мови. Побачивши, що одна з дівчат почала відеозйомку, один з них спробував вибити телефон з її рук.

Один зі зловмисників, зі слів Сончківської, звертаючись до компанії, "побажав нам (українцям) смерті", а Сончківська пообіцяла прославити його на всю мережу. 

Доповнення

У Польщі двоє невідомих чоловіків напали з ножем на двох громадянок України. Одна з них загинула.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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