В Швейцарии компания "россиян" напала на студентов из Украины - очевидица

Цитата

Компания тех, кто "годами живет в Цюрихе, набросилась на беженцев из Украины с обвинениями в притеснении русского языка. Русскоязычный мужчина, назвавшийся белорусом, сначала прижал к стене 20-летнюю украинскую студентку. Позже набросился с кулаками на студента, когда услышал, что он из Украины. Фрагмент нападения россиян удалось записать", - написала она в соцсети.

Детали

Один из нападавших обвинял украинцев в якобы пренебрежении русским языком. Увидев, что одна из девушек начала видеосъемку, один из них попытался выбить телефон из ее рук.

Один из злоумышленников, по словам Сончковской, обращаясь к компании, "пожелал нам (украинцам) смерти", а Сончковская пообещала прославить его на всю сеть.

Дополнение

В Польше двое неизвестных мужчин напали с ножом на двух гражданок Украины. Одна из них погибла.