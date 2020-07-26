У штаті Юта літак з шістьома людьми на борту впав на житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Невеликий літак Piper PA-32, на борту якого перебували шість осіб, впав на житловий будинок в американському місті Вест-Джордан (штат Юта). Про це повідомляє місцева філія телеканалу Fox News, передає УНН.
У Федеральній авіаційній адміністрації США відзначили, що в результаті події постраждали кілька людей. Можливо, є загиблі, додали у відомстві. За даними місцевої поліції, в будинку, на який впав літак, знаходився один чоловік. Він також отримав травми.
При цьому влада поки не дає інформацію про точну кількість постраждалих і їх стан.
Декілька з людей на борту постраждали, імовірно, є загиблі, повідомила представник поліції Дженніфер Уорт на прес-конференції.