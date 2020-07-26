В штате Юта самолет с шестью людьми на борту упал на жилой дом

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102489 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111711 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116595 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149812 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116392 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141179 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104181 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102828 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105093 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102287 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В штате Юта самолет с шестью людьми на борту упал на жилой дом

В штате Юта самолет с шестью людьми на борту упал на жилой дом

Киев  •  УНН

 • 20756 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Небольшой самолет Piper PA-32, на борту которого находились шесть человек, упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта). Об этом сообщает местный филиал телеканала Fox News, передает УНН.

В Федеральной авиационной администрации США отметили, что в результате происшествия пострадали несколько человек. Возможно, есть погибшие, добавили в ведомстве. По данным местной полиции, в доме, на который упал самолет, находился один человек. Он также получил травмы.

При этом власти пока не дают информацию о точном числе пострадавших и их состоянии.

Несколько из людей на борту пострадали, предположительно, есть погибшие, сообщила представитель полиции Дженнифер Уортен на пресс-конференции.

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