В штате Юта самолет с шестью людьми на борту упал на жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Небольшой самолет Piper PA-32, на борту которого находились шесть человек, упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта). Об этом сообщает местный филиал телеканала Fox News, передает УНН.
В Федеральной авиационной администрации США отметили, что в результате происшествия пострадали несколько человек. Возможно, есть погибшие, добавили в ведомстве. По данным местной полиции, в доме, на который упал самолет, находился один человек. Он также получил травмы.
При этом власти пока не дают информацию о точном числе пострадавших и их состоянии.
Несколько из людей на борту пострадали, предположительно, есть погибшие, сообщила представитель полиции Дженнифер Уортен на пресс-конференции.