У штаті Каліфорнія зафіксовано випадок інфікування людини чумою

За їхніми даними, житель округу Ельдорадо, ймовірно, заразився після укусу блохи. У цьому районі з 2016 по 2019 рік були виявлені 20 гризунів-носіїв бацил чуми.

Останній випадок зараження чумою в Каліфорнії був зафіксований в 2015 році. Хвороба була діагностована у двох жителів округу Лос-Анджелес. Ймовірно, вони були заражені під час відвідування Йосемітського національного парку на кордоні зі штатом Невада. Обидва пацієнти одужали.

У липні нинішнього року випадок зараження бубонною чумою був зареєстрований в штаті Колорадо. За даними Центрів з контролю над захворюваннями і профілактиці, з початку минулого століття в США було зареєстровано близько тисячі випадків захворювання на чуму.

У нинішньому році випадки зараження людей бубонною чумою були зареєстровані в Китаї і Монголії. Влада міського округу Баян-Нур в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю на початку липня оголосила режим підвищеної епідемічної небезпеки після надходження до місцевого медичного закладу пацієнта з симптомами, які зазвичай спостерігаються у хворих бубонною чумою. У липні в Монголії повідомили про смерть від бубонної чуми 15-річного підлітка з аймака (провінції) Говь-Алтай на південному заході країни.