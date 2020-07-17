У штаті Колорадо зафіксували випадок бубонної чуми
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Випадок зараження бубонною чумою вперше з 2015 року зафіксовано в штаті Колорадо. Як повідомила в п’ятницю телекомпанія Fox News, представники департаменту охорони здоров’я штату вважають, що зараження відбулося в результаті контакту з білками, пише УНН.
“У пацієнта виявлена первинно-септична чума в крові, яка не може передаватися іншим людям, — привела телекомпанія висловлювання представників департаменту охорони здоров’я Колорадо. — Пацієнт одужав, нових випадків зараження не виявлено”.
Як зазначила керівник ветеринарної служби штату Дженніфер Хаус, “випадки захворювання чумою спостерігаються в штаті Колорадо принаймні з 1940-х років, випадки зараження від диких гризунів відзначаються практично щорічно”. Симптоми можуть включати високу температуру, головний біль, блювоту, вони проявляються протягом тижня після зараження. У разі ранньої діагностики чума піддається лікуванню за допомогою антибіотиків, зазначила телекомпанія.
На сайті департаменту охорони здоров’я штату Колорадо повідомляється, що органи влади мають розроблені заздалегідь плани реагування на випадки виникнення чуми, ці плани включають порядок застосування антибіотиків, а ефективність цих планів періодично перевіряють під час спеціальних навчань.
За даними Центрів з контролю над захворюваннями і профілактики, з початку минулого століття в США було зареєстровано близько тисячі випадків захворювання на чуму.
У нинішньому році випадки зараження людей бубонною чумою були зареєстровані у Китаї і Монголії. Влада міського округу Баян-Нур в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю на початку липня оголосила режим підвищеної епідемічної небезпеки після надходження до місцевого медичного закладу пацієнта з симптомами, які зазвичай спостерігаються у хворих бубонною чумою. На цьому тижні в Монголії повідомили про смерть від бубонної чуми 15-річного підлітка з аймака (провінції) Говь-Алтай на південному заході країни.