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В штате Колорадо зафиксировали случай бубонной чумы

В штате Колорадо зафиксировали случай бубонной чумы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Случай заражения бубонной чумой впервые с 2015 года зафиксирован в штате Колорадо. Как сообщила в пятницу телекомпания Fox News, представители департамента здравоохранения штата считают, что заражение произошло в результате контакта с белками, пишет УНН.

“У пациента обнаружена первично-септическая чума в крови, которая не может передаваться другим людям, — привела телекомпания высказывания представителей департамента здравоохранения Колорадо. — Пациент выздоровел, новых случаев заражения не выявлено”.

Как отметила руководитель ветеринарной службы штата Дженнифер Хаус, “случаи заболевания чумой наблюдаются в штате Колорадо по крайней мере с 1940-х годов, случаи заражения от диких грызунов отмечаются практически ежегодно”. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, рвоту, они проявляются в течение недели после заражения. В случае ранней диагностики чума поддается лечению с помощью антибиотиков, отметила телекомпания.

На сайте департамента здравоохранения штата Колорадо сообщается, что органы власти имеют разработанные заранее планы реагирования на случаи возникновения чумы, эти планы включают порядок применения антибиотиков, а эффективность этих планов периодически проверяют во время специальных учений.

По данным Центров по контролю над заболеваниями и профилактике, с начала прошлого века в США было зарегистрировано около тысячи случаев заболевания чумой.

В нынешнем году случаи заражения людей бубонной чумой были зарегистрированы в Китае и Монголии. Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в начале июля объявили режим повышенной эпидемической опасности после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. На этой неделе в Монголии сообщили о смерти от бубонной чумы 15-летнего подростка из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны.

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