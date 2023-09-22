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У шойгу заявили, що сили Карабаху почали здавати зброю під наглядом російських "миротворців"

У шойгу заявили, що сили Карабаху почали здавати зброю під наглядом російських "миротворців"

Київ • УНН

 • 798768 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Сили Карабаху почали передавати озброєння та військову техніку під контроль російських миротворців. Про це із посиланням на дані міністерство оборони росії пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У міноборони росії зазначили, що їхні військові-миротворці продовжують виконувати свої завдання в Нагірному Карабасі й перебувають у постійному контакті з Азербайджаном і етнічними вірменами Карабаху.

За даними російських військових станом на 22 вересня вірмени здали шість одиниць бронетехніки, понад 800 одиниць стрілецької зброї та протитанкових засобів, близько 5 тис. боєприпасів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час обстрілу в Карабасі загинув заступник командувача підводних сил північного флоту рф — ЗМІ

Додатково

У російському військовому відомстві відзначили, що з моменту оголошення припинення вогню було зафіксовано два порушення режиму тиші. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо

Азербайджан почав проводити антитерористичні заходи в Карабаському регіоні 19 вересня.

А вже наступного дня, 20 вересня, Президент Ільхам Алієв заявив, що за підсумками проведених у Карабаському регіоні антитерористичних заходів Азербайджан відновив свій суверенітет.

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