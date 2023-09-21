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Під час обстрілу в Карабасі загинув заступник командувача підводних сил північного флоту рф - ЗМІ

Під час обстрілу в Карабасі загинув заступник командувача підводних сил північного флоту рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 192897 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Заступник командувача підводними силами північного флоту росії загинув 20 вересня під час обстрілу російських військових у Нагірному Карабасі, повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Під час обстрілу в Нагірному Карабасі загинув капітан 1 рангу Іван Ковган. Він був заступником командира розміщеного там «миротворчого російського контингенту».

Доповнення 

Також, як повідомляють росЗМІ, президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові з президентом росії володимиром путіним вибачився у зв'язку із загибеллю восьми російських миротворців у Нагірному Карабасі. Азербайджанський лідер також пообіцяв, що буде проведено ретельне розслідування події і «всі винні понесуть належне покарання».

Нагадаємо

20 вересня Reuters з посиланням на міністерство оборони росії, повідомляло, що в Нагірному Карабасі під обстріл потрапили російські миротворці. Усі загинули. 

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