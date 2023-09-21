При обстреле в Карабахе погиб замкомандующего подводными силами северного флота рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Заместитель командующего подводными силами северного флота россии погиб 20 сентября при обстреле российских военных в Нагорном Карабахе, сообщают росийский СМИ, пише УНН.
Детали
При обстреле в Нагорном Карабасе погиб капитан 1 ранга Иван Ковган. Он был заместителем командира размещённого там «миротворческого российского контингента».
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Также, как сообщают росСМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом россии владимиром путиным принес извинения в связи с гибелью восьми российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Азербайджанский лидер также пообещал, что будет проведено тщательное расследование произошедшего и «все виновные понесут должное наказание».
Напомним
20 сентября Reuters с ссылкой на министерство обороны россии, сообщало, что в Нагорном Карабахе под обстрел попали российские миротворцы. Все погибли.