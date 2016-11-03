У Шотландії привітали мільйонного пасажира найкоротшого авіарейсу у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сервіс повітряного сполучення на Оркнейських островах у Шотландії привітав мільйонного пасажира найкоротшого авіарейсу у світі, передає УНН з посиланням на ВВС.
Цей рейс працює з 1967 року і зараз є невід'ємною частиною повсякденного життя місцевих жителів.
Відстань між островами Уестрей та Папа-Уестрей долають за дві хвилини. Але якщо сприятиме вітер - за 47 секунд.
Також зазначається, що це найкоротший регулярний рейс у світі.