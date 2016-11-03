В Шотландии поздравили миллионного пассажира самого короткого авиарейса в мире

Этот рейс работает с 1967 года и сейчас является неотъемлемой частью повседневной жизни местных жителей.

Расстояние между островами Уестрей и Папа-Уестрей преодолевают за две минуты. Но если будет способствовать ветер - за 47 секунд.

Также отмечается, что это самый короткий регулярный рейс в мире.