В Шотландии поздравили миллионного пассажира самого короткого авиарейса в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сервис воздушного сообщения на Оркнейских островах в Шотландии поздравил миллионного пассажира самого короткого авиарейса в мире, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Этот рейс работает с 1967 года и сейчас является неотъемлемой частью повседневной жизни местных жителей.
Расстояние между островами Уестрей и Папа-Уестрей преодолевают за две минуты. Но если будет способствовать ветер - за 47 секунд.
Также отмечается, что это самый короткий регулярный рейс в мире.