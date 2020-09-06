У школах замовчують інформацію про хворих дітей, а поліклініки їх не тестують

"У сусідньому класі у дитини колеги 7 дітей з температурою 38-39°С. Школа мовчить, батьки теж, у поліклініці сказали, що на тести не направлять, тому що тестів немає. Просто лікуйтеся поки вдома. Те, що тестів і вірусологів в Україні катастрофічно не вистачає - зрозуміло всім, крім міністра охорони здоров'я, ну і головного санітарного лікаря", - написав він.

Він також зазначив, що вся проблема "у боязні відповідальності". А в якості вирішення проблеми нестачі фінансування на "ковід"-тести, запропонував позбавити мільйонних заробітних плат різних іноземних членів наглядових рад.

"У мене одне питання: на скільки треба не любити своїх громадян, щоб таке допустити? Вся проблема у боязні відповідальності, на мій погляд. Якщо немає грошей, можна спокійно забрати їх у глав Наглядової ради і нікому не потрібних антикорупціонерів. Так можна реально врятувати Україну і побороти інфекцію. Прибирайте всі ці непотрібні НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС і АРМА з наглядовими радами, ось тоді ми й зможемо стати чемпіонами не тільки по боротьбі з коронавірусом, а й відновити економіку", - акцентував юрист.

Як повідомляв УНН, у шести навчальних закладах Миколаєва виявили коронавірус.

Також випадки зараження вірусом вже зафіксовані у ряді шкіл інших регіонів України, у тому числі і у столиці.

Нагадаємо, що українці за допомогою петицій просили уряд виділити кошти на ІФА-тестування вчителів на COVID-19 перед стартом нового навчального року. Але у Міністерстві освіти і науки України ще у липні заявили, що ініціювати таке дослідження для вчителів не будуть.

І це незважаючи на те, що ІФА-тести вчителі вже проходили у Львові, наприклад, - напередодні проведення ЗНО. Тоді це допомогло виявити 32 людини з антитілами IgM (активна стадія захворювання). А вихователі перед поверненням до роботи проходили такий скринінг у Рівному, і тоді теж були виявлені хворі.

Крім того, в Україні є ІФА-тести на "ковід" вітчизняного виробництва, які визнаються сьогодні одними з кращих у світі і коштують вони на порядок дешевше закордонних аналогів.