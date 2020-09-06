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В школах замалчивают информацию о больных детях, а поликлиники их не тестируют

Киев • УНН

 • 33762 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В школах дети с температурой, их родителям говорят просто сидеть дома, а поликлиники - отказываются тестировать из-за отсутствия тестов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский юрист и адвокат Ростислав Кравец, передает УНН.

В школах замалчивают информацию о больных детях, а поликлиники их не тестируют

"В соседнем классе у ребенка коллеги 7 детей с температурой 38-39°С. Школа молчит, родители тоже, в поликлинике сказали, что на тесты не направят, потому что тестов нет. Просто лечитесь пока дома. То, что тестов и вирусологов в Украине катастрофически не хватает - понятно всем, кроме министра здравоохранения, ну и главного санитарного врача", - написал он.

Он также отметил, что вся проблема "в боязни ответственности". А в качестве решения проблемы нехватки финансирования на "ковид"-тесты, предложил лишить миллионных заработных плат различных иностранных членов наблюдательных советов.

"У меня один вопрос: на сколько надо не любить своих граждан, чтобы такое допустить? Вся проблема в боязни ответственности, на мой взгляд. Если нет денег, можно спокойно забрать их у глав Наблюдательного совета и у никому не нужных антикоррупционеров. Так можно реально спасти Украину и побороть инфекцию. Убирайте все эти ненужные НАПК, НАБУ, САП, ВАКС и АРМА с наблюдательными советами, вот тогда мы и сможем стать чемпионами не только по борьбе с коронавирусом, но и восстановить экономику", - акцентировал юрист.

Как сообщал УНН, в шести учебных заведениях Николаева обнаружили коронавирус.

Также случаи заражения вирусом уже зафиксированы в ряде школ других регионов Украины, в том числе и в столице.

Напомним, что украинцы с помощью петиций просили правительство выделить средства на ИФА-тестирование учителей на COVID-19 перед стартом нового учебного года. Но в Министерстве образования и науки Украины еще в июле заявили, что инициировать такое исследование для учителей не будут.

И это несмотря на то, что ИФА-тесты учителя уже проходили во Львове, например, - накануне проведения ВНО. Тогда это помогло выявить 32 человека с антителами IgM (активная стадия заболевания). А воспитатели перед возвращением к работе проходили такой скрининг в Ровно, и тогда тоже были обнаружены больные.

Кроме того, в Украине есть ИФА-тесты на "ковид" отечественного производства, которые признаются сегодня одними из лучших в мире и стоят они на порядок дешевле зарубежных аналогов.

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