У школах Харкова не впроваджуватимуть карантин через перевищений епідпоріг захворюваності на грип

“На думку епідеміологів, незначне на даний момент перевищення епідпорогу в області не є причиною для впровадження карантинних заходів в навчальних закладах”, — зазначила Галина Сіроштан.

За її інформацією, всього за епідеміологічний період — з 1 жовтня — через ГРВІ в області госпіталізовано 73 тисячі хворих, з них понад 70% — діти. За минулий тиждень на Харківщині захворіли 242 людини. Зростання захворюваності спостерігається в місті Харків — на 3,2%, в Дергачівському районі — на 30%, Чугуївському — на 40%, Шевченківському районі — на 74%.

“Усі хворі отримують своєчасне кваліфіковане лікування. Летальних випадків, викликаних грипом, в області не зафіксовано”, — розповіла в.о. начальника Управління охорони здоров’я.

Вона також зазначила, що для попередження поширення вірусних інфекцій в медичних установах області вводиться масковий режим, проводиться роздільний прийом пацієнтів з ознаками ГРВІ та грипу.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, за період з 21 по 27 листопада на грип та ГРВІ захворіла 193261 особа, з них 69 % — діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 453,8 на 100 тисяч населення, що на 13,3 % перевищує показники за минулий тиждень.

Найвищу захворюваність зареєстровано в Київській області. На минулому тижні епідемічні пороги перевищені в трьох областях України: у Дніпропетровській, Луганській та Харківській. З початку епідемічного сезону фахівцями вірусологічних лабораторій МОЗ України методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 240 зразків матеріалів від пацієнтів з підозрою на грип та ГРВІ, у 13,8 % визначені РНК вірусів грипу типу А.

У нинішньому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що визначений у 73 % випадків.