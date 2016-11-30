В школах Харькова не будут внедрять карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом

"По мнению эпидемиологов, незначительное сейчас превышение эпидпорога в области не является причиной для внедрения карантинных мероприятий в учебных заведениях", - отметила Галина Сироштан.

По ее информации, всего за время эпидемиологического периода - с 1 октября - из-за ОРВИ в области госпитализированы 73 000 больных, из них более 70% - дети. За прошедшую неделю в Харьковской области заболели 242 человека. Рост заболеваемости наблюдается в городе Харьков - на 3,2%, в Дергачевском районе - на 30%, Чугуевском - на 40%, Шевченковском районе - на 74%.

"Все больные получают своевременное квалифицированное лечение. Летальных случаев, вызванных гриппом, в области не зафиксировано", - рассказала и.о. начальника Управления здравоохранения.

Она также отметила, что для предупреждения распространения вирусных инфекций в медицинских учреждениях области вводится масочный режим, проводится раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ и гриппа.

По информации Министерства здравоохранения Украины, за период с 21 по 27 ноября гриппом и ОРВИ заболели 193 261 человек, из них 69% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 453,8 на 100 тыс. населения, что на 13,3% превышает показатели за прошедшую неделю.

Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Киевской области. На прошлой неделе эпидемические пороги превышены в трех областях Украины: в Днепропетровской, Луганской и Харьковской. С начала эпидемического сезона специалистами вирусологических лабораторий Минздрава Украины методом полимеразной цепной реакции исследовано 240 образцов материалов от больных с подозрением на грипп и ОРВИ, в 13,8% определенные РНК вирусов гриппа типа А.

В нынешнем эпидсезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 73% случаев.