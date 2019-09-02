У серпні значно зріс рівень інвестицій в нерухомість - експерт

КИЇВ. 2 вересня. УНН. У серпні рівень інвестицій в нерухомість Києва становив 32 млн 800 тис. дол., що на 31,2% більше, ніж в липні 2019 року. Про це повідомила експерт з нерухомості Олена Біберова, повідомляє УНН.