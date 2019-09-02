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У серпні значно зріс рівень інвестицій в нерухомість - експерт

У серпні значно зріс рівень інвестицій в нерухомість - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У серпні рівень інвестицій в нерухомість Києва становив 32 млн 800 тис. дол., що на 31,2% більше, ніж в липні 2019 року. Про це повідомила експерт з нерухомості Олена Біберова, повідомляє УНН.

Найбільше покупців цікавили квартири в Дарницькому, Голосіївському та Солом’янському районах в нових будинках.

Сегмент до 50 тис. дол. у серпні зайняв частку 31% від загальної кількості операцій. У цій категорії купувалися в основному 1-2-кімнатні, рідше 3-кімнатні квартири, частіше — в Дарницькому, Солом’янському, Дніпровському районах столиці.

У сегменті від 50 до 100 тис. дол. проведено 37% операцій. Тут переважають 2-3-кімнатні квартири в Шевченківському та Дніпровському районах Києва. Основний попит припав на квартири. Були також поодинокі операції з будинками.

Цінова категорія від 100 до 250 тис. дол. За підсумками серпня становила 27% від загального обсягу угод.

Цінова категорія від 250 тис. дол. у серпні представлена 5% від загального обсягу угод. У даній ціновій категорії в минулому місяці купували в основному квартири. Були одиничні угоди з будинками.

“Серпень був дуже активним на ринку нерухомості Києва. Швидко продавалися недорогі однокімнатні квартири. Багато купували невеликих за площею квартир (40-50 кв. м) для студентів, які з’їжджаються до столиці в зв’язку з наближенням нового навчального року. Також був попит на будинки, незважаючи на завершення сезону. Ми очікуємо ще більш активний вересень, оскільки на сьогодні заявок на підбір нерухомості багато”, - прокоментувала ситуацію Олена Біберова.

Нагадаємо, експерти з нерухомості, а також забудовники прогнозують, що восени ринок нерухомості буде дуже активним і велика частина угод буде зосереджена на первинній нерухомості. Глава правління “Київміськбуду” Ігор Кушнір прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.

“Стагнація ринку нерухомості — явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає найсприятливіший період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком”, — вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до “кращих часів”, щоб не прогадати.

“Як говорить одне китайське прислів’я, найкращий час для покупки нерухомості — зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!” — наголошує президент “Київміськбуду”.

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