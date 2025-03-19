У Середземному морі виявлено 4 російські кораблі з ракетами "Калібр" - ВМС ЗСУ

У Середземному морі перебувають чотири російські військові кораблі, три з яких озброєні крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.

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Згідно з оперативною інформацією станом на 06:00 17.03.2025, у Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря 5 суден, з них 3 судна продовжило рух з протоки Босфор - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ВМС ЗСУ додали, що агресор продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі. Про це під час онлайн-конференції заявив Президент України Володимир Зеленський.

ВМС ЗСУ: росія вивела всі кораблі з Чорного та Азовського морів