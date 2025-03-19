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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Середземному морі виявлено 4 російські кораблі з ракетами "Калібр" - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 15350 перегляди

В акваторії Середземного моря знаходяться чотири російські кораблі, три з яких мають на озброєнні крилаті ракети типу "Калібр". У Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні.

У Середземному морі виявлено 4 російські кораблі з ракетами "Калібр" - ВМС ЗСУ

У Середземному морі перебувають чотири російські військові кораблі, три з яких озброєні крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.  

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 06:00 17.03.2025, у Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря 5 суден, з них 3 судна продовжило рух з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

Крім того, в ВМС ЗСУ додали, що агресор продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі. Про це під час онлайн-конференції заявив Президент України Володимир Зеленський.

ВМС ЗСУ: росія вивела всі кораблі з Чорного та Азовського морів17.03.25, 07:38 • 21792 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Військово-морські сили України
Азовське море
Чорне море
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