В Средиземном море обнаружены 4 российских корабля с ракетами "Калибр" - ВМС ВСУ

В Средиземном море находятся четыре российских военных корабля, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 06:00 17.03.2025, в Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 2 судна, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море 5 судов, из них 3 судна продолжило движение из пролива Босфор