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В Средиземном море обнаружены 4 российских корабля с ракетами "Калибр" - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 15347 просмотра

В акватории Средиземного моря находятся четыре российских корабля, три из которых имеют на вооружении крылатые ракеты типа "Калибр". В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют.

В Средиземном море обнаружены 4 российских корабля с ракетами "Калибр" - ВМС ВСУ

В Средиземном море находятся четыре российских военных корабля, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.  

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 06:00 17.03.2025, в Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 2 судна, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море 5 судов, из них 3 судна продолжило движение из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

Кроме того, в ВМС ВСУ добавили, что агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе. Об этом во время онлайн-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

ВМС ВСУ: россия вывела все корабли из Черного и Азовского морей17.03.25, 07:38 • 21790 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Военно-морские силы Украины
Азовское море
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