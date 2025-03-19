В Средиземном море обнаружены 4 российских корабля с ракетами "Калибр" - ВМС ВСУ
Киев • УНН
В акватории Средиземного моря находятся четыре российских корабля, три из которых имеют на вооружении крылатые ракеты типа "Калибр". В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют.
В Средиземном море находятся четыре российских военных корабля, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.
Детали
Согласно оперативной информации по состоянию на 06:00 17.03.2025, в Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 2 судна, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море 5 судов, из них 3 судна продолжило движение из пролива Босфор
Кроме того, в ВМС ВСУ добавили, что агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
Напомним
Прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе. Об этом во время онлайн-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
ВМС ВСУ: россия вывела все корабли из Черного и Азовского морей17.03.25, 07:38 • 21790 просмотров