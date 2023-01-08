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У Сенегалі сталася масштабна ДТП: загинуло 38 людей, ще 87 поранено

Київ • УНН

 • 536785 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. У Сенегалі сталася масштабна ДТП за участю двох автобусів, унаслідок якої загинули щонайменше 38 осіб, ще 87 дістали поранення. Про це УНН пише з посиланням на The Sun.

У Сенегалі сталася масштабна ДТП: загинуло 38 людей, ще 87 поранено

Деталі

Як заявили в пожежній службі, унаслідок аварії загинули 38 осіб, ще 87 дістали серйозні травми. Як заявив полковник пожежної служби Шейх Фолл – всього постраждало 125 людей.

Аварія сталася о 3:15 ранку (за місцевим часом). Усіх поранених евакуйовано до лікарні. Причини ДТП не називають.
Зазначається, що ДТП є поширеним явищем у Сенегалі через необережність водіїв, а також поганий стан доріг і зношеність транспортних засобів. Однак ця аварія є однією з найтрагічніших за останні роки.

Нагадаємо

29 грудня в Південній Кореї щонайменше п'ятеро людей загинули і 37 дістали поранення внаслідок пожежі, спричиненої зіткненням вантажівки з автобусом у шумозахисному тунелі автомагістралі.

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