В Сенегале произошло масштабное ДТП: погибли 38 человек, еще 87 ранены

Детали

Как заявили в пожарной службе, в результате аварии погибли 38 человек, еще 87 получили серьезные травмы. Как заявил полковник пожарной службы Шейх Фолл – всего пострадало 125 людей.

Авария произошла в 3:15 утра (по местному времени). Все раненые эвакуированы в больницу. Причины ДТП не называют.

Отмечается, что ДТП является распространенным явлением в Сенегале из-за неосторожности водителей, а также плохого состояния дорог и износа транспортных средств. Однако эта авария является одной из самых трагических за последние годы.

Напомним

29 декабря в Южной Корее по меньшей мере пять человек погибли и 37 получили ранения в результате пожара, вызванного столкновением грузовика с автобусом в шумозащитном тоннеле автомагистрали.



