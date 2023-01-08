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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Сенегале произошло масштабное ДТП: погибли 38 человек, еще 87 ранены

Киев • УНН

 • 536785 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Сенегале произошло масштабное ДТП с участием двух автобусов, в результате которого погибли по меньшей мере 38 человек, еще 87 получили ранения. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Sun.

В Сенегале произошло масштабное ДТП: погибли 38 человек, еще 87 ранены

Детали

Как заявили в пожарной службе, в результате аварии погибли 38 человек, еще 87 получили серьезные травмы. Как заявил полковник пожарной службы Шейх Фолл – всего пострадало 125 людей.

Авария произошла в 3:15 утра (по местному времени). Все раненые эвакуированы в больницу. Причины ДТП не называют.
Отмечается, что ДТП является распространенным явлением в Сенегале из-за неосторожности водителей, а также плохого состояния дорог и износа транспортных средств. Однако эта авария является одной из самых трагических за последние годы.

Напомним

29 декабря в Южной Корее по меньшей мере пять человек погибли и 37 получили ранения в результате пожара, вызванного столкновением грузовика с автобусом в шумозащитном тоннеле автомагистрали.

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