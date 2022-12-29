В Южной Корее произошло ДТП в тоннеле: по меньшей мере пять человек погибли, еще 37 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Южной Корее по меньшей мере пять человек погибли и 37 получили ранения в результате пожара, вызванного столкновением грузовика с автобусом в шумозащитном тоннеле автомагистрали. Об этом информирует УНН со ссылкой на Yonhap News Agency Korea.
Детали
Сообщается, что пожар произошел около 13:50 по местному времени вдоль скоростной дороги в Гвачхоне, к югу от Сеула. Пожарные службы поначалу объявили, что пожар начался после столкновения между автобусом и мусоровозом, но позже заявили, что им понадобится дополнительное расследование, чтобы определить точную причину инцидента.
Согласно данным Национального пожарного агентства, по меньшей мере пять человек погибли. Еще трое находятся в тяжелом состоянии, а 34 - получили легкие ранения. Отмечается, что количество погибших может возрасти в зависимости от результатов спасательной операции.
Как сообщил заместитель представителя президента Южной Кореи Ли Чже Мен, лидер страны поручил правительству тщательно обследовать место аварии, чтобы убедиться, нет ли других пострадавших, и оказать полную медицинскую помощь тем, кого удалось спасти.
Напомним
29 октября более 122 человек пострадали в результате давки в Сеуле, когда огромная толпа ринулась в центральный район столицы Южной Кореи на празднование Хэллоуина поздно в субботу.